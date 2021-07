Partito il Draw The Line 2021: si torna a dipingere nel quartiere San Giovanni (LE FOTO)

Si torna a dipingere nel quartiere San Giovanni in via Marche. L’annuncio sul gruppo facebook dei “Malatesta Associati”. «Il DrawTheLine compie 10 anni, pieni di colore, incontri e tante tante avventure – si legge nel post affidato ai social – questa edizione parte con due grandi fratelli @mrblobart e @davide_smake». Il tema “affrontato” sarà legato anche alle problematiche ambientali (più volte sollevate a livello globale negli ultimi mesi). Un messaggio, ad opera terminata, che sarà veicolato con più facilità proprio grazie alla “potenza” della street art, dei suoi colori e delle “emozioni” che è in grado di suscitare. Non solo arte sulle pareti del palazzi del quartiere San Giovanni ma anche riqualificazione urbana: gli artisti e i ragazzi dei “Malatesta Associati” da giorni si stanno dedicando, grazie all’aiuto dei condomini e di altre associazioni, a donare nuova luce a zone che erano state abbandonate.

