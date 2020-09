Partito da Sant’Elia a Pianisi il pellegrinaggio per San Giovanni Rotondo

Come ogni anno, ormai da 22 anni anche quest’anno da Sant’Elia a Pianisi è partito l’annuale pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo della durata di 4 giorni che vede impegnati circa 100 partecipanti tra cavalieri, pellegrini a piedi ed assistenti al viaggio provenienti da ogni parte del Molise e non solo. Salvatore Falcone, presidente dell’associazione “cavalieri dei sentieri antichi” tra i primi promotori della manifestazione spiega che quest’anno è un’annata particolare anche per questo Cammino. Nonostante le difficoltà sono state adottate tutte le opportune misure di sicurezza accuratamente messe in atto dai membri dell’associazione e con il permesso accordatoci da tutte le forze dell’ordine per attraversare e sostare nei vari paesi.