Partiti i lavori sulla Statale 157 della Valle del Biferno

Sono finalmente iniziati i lavori di ripristino del manto stradale della Strada SS 157 della Valle del Biferno. I lavori sono partiti dalla zona artigianale di Montenero e proseguiranno per Mafalda per poi arrivare a Tavenna e continuare per Palata. “Si raccomanda di prestare la massima attenzione -hanno fatto sapere dal comune di Tavenna- moderare la velocità e rispettare la segnaletica posizionata dal cantiere che prevede il senso unico alternato regolato da un semaforo. Un ringraziamento doveroso va all’Anas e alla ditta Edil Asfalti srl che stanno eseguendo le opere d’intervento stradale”.

