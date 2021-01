Partite le vaccinazioni anche al Veneziale di Isernia

Regolarmente partite questa mattina, come programmato, le vaccinazioni al Veneziale di Isernia. Un’equipe, coordinata dalla dottoressa Di Lullo, sta effettuando le prima 30 somministrazioni al personale sanitario delle Unità più a rischio: Pronto Soccorso, Rianimazione, Analisi e tamponi, si prosegue nel pomeriggio con altre 30 vaccinazioni. Si tratta sempre della prima dose a cui farà seguito la seconda a distanza di tre settimane. In totale le dosi dovrebbero essere una sessantina al giorno. Nella foto la fila dei sanitari davanti all’ambulatorio per i vaccini, collocato al piano terra dell’ospedale.