Partite le vaccinazioni all’Unimol, organizzazione impeccabile dell’Ateneo molisano (Il reportage)

All’Università degli Studi del Molise, e precisamente al Palaunimol, è partita la campagna di vaccinazioni. Per il momento soltanto sperimentale ma a breve assumerà proporzioni importanti. E abbiamo potuto constatare già la perfetta organizzazione dell’Ateneo molisano. Un segnale incoraggiante, una piccola speranza in questo momento delicato per la nostra regione arriva dal massimo luogo del sapere.

Da venerdì scorso e fino a mercoledì, al Palaunimol si sta procedendo alla vaccinazione del personale amministrativo e dei docenti che hanno aderito alla campagna. Poi si passerà anche agli studenti del 5° e 6° anno di medicina e a quello degli ultimi anni di infermieristica. Si tratta di personale che andrà a svolgere tirocinio negli ospedali e pertanto è importante che sia vaccinato. Successivamente toccherà al personale scolastico del Molise.

L’Unimol non ha sovraccaricato l’Asrem, ma sta gestendo il tutto con il proprio personale: il desk (accettazione, prenotazione etc etc) è svolto da personale dell’Università, così come il personale operativo è tutto dell’Unimol. Nei 12 box predisposti ci sono medici specializzandi e infermieri laureati presso l’Università del Molise. C’è un medico rianimatore a disposizione e un’ambulanza della Croce Rossa pronta per ogni evenienza. Tutto gestito dall’Unimol. C’è poi un’area vasta con sedie destinata alla sosta delle persone vaccinate che devono attendere i 20 minuti necessari per constatare che non ci siano effetti collaterali. In quest’area ci sono tre monitor giganti che tengono compagnia durante l’attesa.

Si sta utilizzando l’AstraZeneca che può essere somministrato fino a 65 anni.

Insomma un’organizzazione impeccabile da parte dell’Ateneo molisano che a breve partirà anche con la vaccinazione del personale scolastico regionale. red

