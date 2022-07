Partita la pubblicità del Molise sulle reti Rai

E’ finalmente partita la campagna pubblicitaria del Molise sulle rete Rai. Campagna, per la quale, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la Regione Molise ha stanziato 500mila euro (per i dettagli https://bit.ly/3umvgOM ).

Una somma notevole per pubblicizzare il Molise per questa estate. Stagione già in corso e per la quale i potenziali turisti hanno già scelto e programmato da tempo le proprie ferie e le strutture ricettive, soprattutto sulla costa, sono già quasi sold out.

Il video promozionale è stato divulgato dall’assessore al turismo Vincenzo Cotugno sui propri canali social.

IL VIDEO IN ALTO