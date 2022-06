Partita la prevendita dei biglietti dei concerti di Mario Biondi e i Litfiba

Disponibili da oggi su ciaotickets.com i biglietti per i concerti di Mario Biondi e i Litfiba che si terranno a Campobasso il 18 e il 19 giugno 2022

Dalla mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, così come era stato previsto, è partita la vendita online sulla piattaforma ciaotickets.com dei biglietti per i due concerti di Mario Biondi e Litfiba, previsti rispettivamente per sabato 18 giugno e per domenica 19 giugno nell’Area eventi di Selva Piana a Campobasso e inseriti nel cartellone degli eventi del Festival dei Misteri.

Il concerto di Mario Biondi, in programma sabato 18 giugno a partire dalle ore 21.30, prevede un biglietto d’ingresso di 5 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.

Mentre il concerto dei Litfiba, in programma domenica 19 giugno sempre a partire dalle ore 21.30, è previsto un biglietto d’ingresso di 10 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.

I biglietti di entrambi i concerti sono acquistabili online al seguente link: https://www.ciaotickets.com/location/parcheggio-nuovo-antistadio-campobasso

I biglietti sono nominativi, questo per scongiurare fenomeni di bagarinaggio, e il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di 4.

A Campobasso, le rivendite autorizzate di ciaotickets.com sono le seguenti:

· BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20;

· PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y;

· ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.