Partirà da Isernia una delle tappe più dure del Giro d’Italia

Partirà da Isernia la tappa che condurrà al tappone di montagna al prossimo giro d’Italia. Il Molise e la “confinante” Maiella, torneranno ad essere protagonisti come nel 2020 ed il 2017. Domenica 15 Maggio 2022, la tappa, che misurerà 187 km, partirà da Isernia, superando il Ponte Zittola, per poi scendere a Castel di Sangro. Subito si salirà ai 1231 m di Roccaraso, ove sarà posto il primo dei 3 gran premi della montagna della giornata. La corsa successivamente entrerà nella provincia di Chieti, superando il valico della Forchetta a 1290 m, per poi iniziare la discesa verso Palena, Lama dei Peligni e Fara San Martino. Si toccheranno poi a seguire Guardiagrele e Filetto, ove sarà posto un traguardo volante. Da qui, si raggiungerà Pretoro, ove inizierà la salita per il secondo gran premio della montagna della giornata, verso Passo Lanciano. La tortuosa discesa verso Lettomanoppello, tuttavia non sarà da sottovalutare, in preparazione della terribile ascesa verso il Blockhaus, dal versante di Roccamorice, come nel 2017 (13,6 km, pendenza media tra l’ 8,4% e il 9,4%, con punte massime del 14%). Tappa nel complesso molto dura, con diversi saliscendi dopo Fara San Martino, prima dell’attacco sul Passo Lanciano. Sarà una giornata dallo spettacolo puro, sperando che le condizioni meteo saranno buone per la gioia degli appassionati delle due ruote.