Partenza alla grande per l’ottava edizione della Kermesse sul Noir

Sold out per la proiezione del film sulla terrazza della GIL e grande entusiasmo nella nuova location outdoor in piazza della Repubblica. Il Village Food & Drinks Musica & Play ha confermato la voglia di condivisione e aggregazione della città. Il concerto sul palco KMD – Ivan Stray e Depsure – ha coinvolto i più giovani. Molto richiesta l’esperienza virtuale con i visori dell’Unione Italiana Circoli del Cinema, che si ripeterà anche stasera come ultimo giorno al KMD Village.

Una piacevole atmosfera creata dai dj set di Silos e accompagnata dai Fermenti Liberi, esperienza enogastronomica all’insegna di qualità e ricerca di materie prima km 0.

Questa sera inaugurazione della mostra Ritorno dello Sconosciuto una mostra originale, nata per KMD, dedicata alle tavole dello Sconosciuto, dagli originali di Magnus alla nuova versione di Brolli&Fabbri. Gli autori presenteranno l’esposizione in un incontro condotto da Andrea Fornasiero.

Al Village l’associazione Noirexist vi aspetta per un Workshop che vi guiderà alla realizzazione di una brevissima storia a fumetti, su una sceneggiatura di genere noir. La partecipazione è gratuita.

Sulla Terrazza GIL da non perder il Film 4×4 di Mariano Cohn. 90 minuti di tensione: il ladruncolo Ciro, di passaggio, adocchia un SUV di lusso parcheggiato in una strada di Buenos Aires e, improvvisando, decide di scassinarlo per rubacchiare lo stereo e magari anche per sfregio verso il presumibilmente ricco proprietario. Ma se entrare nell’auto è facile… uscirne si rivelerà molto, molto

difficile. Ispirato ad alcuni episodi realmente accaduti in Brasile e in Argentina.

Guarda il trailer qui.

Dopo il film la serata continua. Sul palco del Village BLACK NOTES live

𝑴𝑶𝑶𝑫 𝑰𝑵 𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲, mixaggio di colonne sonore su video e sonorizzazione di video ‘poliziotteschi’ e blaxploitation, by Silos.

Kiss Me Deadly Kermesse Multiforme sul noir – ideata e realizzata dall’associazione culturale omonima, è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno della Regione Molise.

Scarica qui il programma completo.

Ideato e realizzato da Associazione Culturale Kiss Me Deadly.

Prodotto da Fondazione Molise Cultura – Regione Molise – Fsc.

ILPROGRAMMA DEL 30 AGOSTO 2022

Martedì 𝟑𝟎 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎

| ore 19.00 – KMD Village

Presentazione Mostra Fumetto IL RITORNO DELLO

SCONOSCIUTO di Brolli & Fabbri

| ore 19.00 – KMD Village

WORKSHOP di fumetto – NOIRexist

| dalle ore 19.30 – KMD Village

APERICRIME e DJ Set

Sonorizzazione film poliziotteschi e video blaxploitation selezioni in vinile a cura di 𝑫𝑱 𝑼𝑷𝑻𝑶𝑾𝑵 e 𝑳𝑼𝑪𝑨 𝑹𝑶𝒁𝒁𝑰.

a seguire:

DEAD SECRET + DINNER PARTY. XR: Congratulazioni Il caso è

tuo! Virtual Reality e Noir. Esperienza immersiva di realtà

virtuale.

| ore 20.00 – Spazio espositivo Palazzo GIL

NOIR A FUMETTI

Inaugurazione della Mostra

IL RITORNO DELLO SCONOSCIUTO. Da Magnus alle nuove

avventure.

A cura di Andrea Fornasiero

| ore 20.30 – Terrazza Palazzo GIL

NOIR A FUMETTI

IL RITORNO DELLO SCONOSCIUTO

Incontro con DANIELE BROLLI e DAVIDE FABBRI

Conduce Andrea Fornasiero

| ore 21.00 – Terrazza Palazzo GIL

4×4 (Argentina/Spagna, 2019 – 90’) di Mariano Cohn

| ore 23.00 – KMD Village

BLACK NOTES live

𝑴𝑶𝑶𝑫 𝑰𝑵 𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲