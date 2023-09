Partecipazione al lavoro, parte la raccolta firme della Cisl ad Isernia

Il sindacato punta a raccogliere le firme necessarie per far arrivare in Parlamento una legge per attuare l’articolo 46 della Costituzione

Al via a Isernia e provincia la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Partecipazione al Lavoro”, con la quale la Cisl intende dare piena applicazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Domani mattina apposito banchetto in Piazza Celestino V dalle ore9,00

In questa proposta di legge – dichiara Antonio D’Alessandro Responsabile della CISL in Molise – ci sono la storia, l’identità e lo spirito della Cisl, un sindacato fin dalla sua nascita riformista, contrattualista, partecipativo, che prova a interpretare i cambiamenti del mercato del lavoro e le nuove esigenze dei lavoratori.

La proposta di legge punta a innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione all’interno delle imprese.

Gestionale: i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre sarà possibile prevedere una figura che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei CdA delle società a partecipazione pubblica;

finanziaria: chi lavora avrà la possibilità di partecipare a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili; organizzativa: ci saranno incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi;

consultiva: i sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.

Domani, 21 settembre, dalle ore 9,00 in Piazza Celestino V, in uno spazio apposito, sarà possibile sottoscrivere i moduli per la raccolta delle firme. Inoltre nella sede Cisl di via Gorizia 23, e in tutte le sedi distaccate sul territorio della provincia è possibile sottoscrivere la proposta di legge popolare.