Partecipate, Roberti: «Accorparle per ridurre i costi». Bilancio, Cefaratti: «Roma ci aiuterà»

Questa mattina la seduta del consiglio regionale con all’ordine del giorno il “consolidato 2021”

Un minuto di raccoglimento per ricordare il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e poi la seduta del consiglio regionale è entrata nel vivo. Prima la convalida degli eletti e poi la presa d’atto della relazione del garante regionale dei diritti della persona per l’anno 2022. Infine il punto più importante all’ordine del giorno: il bilancio consolidato della Regione per il 2021. Atto propedeutico all’approvazione del Bilancio 2023.

Durante l’intervento dell’assessore al ramo, Gianluca Cefaratti, è emerso un dato importante: l’esistenza di 22 partecipate della Regione, alcune in rosso, altre inattive. «Molte sono in rosso e ricadono sul Bilancio regionale – ha chiarito il presidente Roberti – altre sono in liquidazione ed è necessario chiuderle. Altre ancora saranno accorpate per creare un’unica struttura funzionale. Questo anche per ridurre i costi, aspetto peraltro presente nel nostro programma elettorale».

Sulla situazione del Bilancio nello specifico è intervenuto l’assessore Cefaratti: «Il debito esiste ma siamo fiduciosi e ringrazio il presidente Roberti per avermi concesso piena fiducia. Stiamo portando avanti quelle attività propedeutiche all’approvazione in serenità del Bilancio 2023. C’è un grande lavoro da fare, anche perché ora è chiaro che il bilancio regionale è stato abbandonato a sé stesso per 10 anni.

La prossima settimana avremo un incontro al Mef con il ministro Giorgetti perché è necessario un importante aiuto statale. Dovremo chiedere un sacrificio ai molisani ma potrebbe valerne la pena se arriveranno risorse importanti da Roma. Governo che ha preso degli impegni con i parlamentari molisani e adesso pretendiamo delle risposte. Le promesse elettorali – ha concluso Cefaratti – devono tradursi in fatti».

