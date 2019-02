Partecipate e tutela degli animali, due proposte di legge a firma Toma

CAMPOBASSO

“Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli art. 2501 e seguenti del cc”, è il titolo della proposta di legge regionale presentata dal Presidente della Giunta, Donato Toma, per la riorganizzazione di alcune società partecipate dalla Regione.

Si ravvisa ormai indifferibile l’esigenza di definire l’iter di riorganizzazione già intrapreso nei riguardi di alcune partecipazioni societarie detenute dalla Regione Molise che hanno registrato situazioni di particolare criticità tali da non permettere un avanzamento nei relativi percorsi”.

Il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha presentato una proposta di legge, operante “Modifiche alla legge regionale: Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”.

La pdl parte dalla considerazione che sul territorio regionale si svolgono manifestazioni, consistenti in gare di carri trainati da buoi, accompagnati da cavalieri, momento essenziale di espressione della identità culturale e storica delle civiche comunità interessate, tanto da avere anche ottenuto, di recente, la dichiarazione di “bene di interesse storico-culturale etnoantropologico particolarmente importante”. Pertanto l’iniziativa legislativa prevede che a garanzia del benessere degli animali sia necessario ricorrere all’applicazione di accorgimenti particolari quali: la sostituzione degli animali a metà percorso e l’utilizzo di specifiche modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano etc) atte ad attenuare l’impatto degli zoccoli su qualsivoglia tipologia di percorso.