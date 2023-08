Parte ‘Un piano per Altilia’: apre Eva Gevorgyan, astro nascente della musica mondiale

Da domani sera, venerdì 18 agosto, apre il sipario sul nuovo Festival organizzato in tre date al teatro romano

‘Un piano per Sepino’ in senso letterale e progettuale: eccolo il nuovo Festival di musica classica che sarà ospitato, da domani sera, venerdì 18 agosto 2023, in tre date, nel sito archeologico di Altilia.

Prima musicista a suonare sul lastricato in pietra del meraviglioso teatro dell’antica città romana, sarà Eva Gevorgyan, 19enne talentuosa pianista e compositrice russo-armena. Astro nascente del pianismo mondiale, già vincitrice di premi di grande prestigio, Eva sta per avviare il suo atteso tour mondiale.

La critica la esalta e ne apprezza “l’eloquenza emozionale e la tecnica impeccabile” oltreché le “capacità proprie di un’artista matura” nonostante la giovane età.

Questo il programma che trae linfa dal repertorio interamente russo dei grandi Rachmaninov e Prokofiev. In dettaglio: Rachmaninov – Etude-tableaux op 39 nr 1, Etude-tableaux op 39 nr 2, Etude-tableaux op 39 nr 3, Etude-tableaux op 39 nr 6, Sonata nr 2 op 36. Prokofiev – Sonata nr 6.

Evento giovane e gratuito, oltre che di grande qualità.

Gli altri appuntamenti in programma di ‘Un piano per Altilia’: il 24 agosto Luigi Carroccia, il 31 agosto Gianluca Cristofaro (opening Lorenzo Vergalito).