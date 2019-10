Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia

Un uomo soccorso per una ferita da arma da fuoco alla gamba

Inquirenti al lavoro per far luce sull’incidente durante una battuta di caccia avvenuto questa mattina (domenica 27 ottobre) in territorio di Ripabottoni. Per cause in corso di accertamento pare che dal fucile di un cacciatore sia partito inavvertitamente un colpo; il proiettile lo ha ferito ad una gamba. Poco dopo è partita la chiamata al 118 e così sul posto, oltre ai soccorritori sono giunti anche i vigili del Fuoco e i carabinieri. Le condizioni dell’uomo non sembrerebbero gravi. Gli inquirenti, come anticipato, sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.