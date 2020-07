Parte un colpo d’arma da fuoco, un morto a Riccia

Sono in corso le indagini sulla morte di un 60 enne residente a Riccia. L’uomo è morto nella tarda mattinata odierna a causa di una ferita da arma da fuoco (pare si tratti di un fucile). Gli inquirenti sono a lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: al momento trapelano poche notizie. Pare che l’uomo avesse circa 60 anni e fosse un cacciatore. Sul posto oltre alle forze dell’ordine (Carabinieri) anche i volontari del 118. Sembra (la notizia è da confermare) che ci sia stata una disperata corsa verso il Cardarelli di Campobasso ma la ferita riportata in seguito al colpo è stata troppo grave ed ha causato il decesso.

Seguono aggiornamenti.