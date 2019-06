Parte ufficialmente l’era Roberti: il sindaco giura davanti ai cittadini (GUARDA LA DIRETTA)

REDAZIONE TERMOLI

E’ Michele Marone il nuovo presidente del consiglio comunale di Termoli. L’elezione è avvenuta a maggioranza, con 15 voti a favore e 10 contrari, nel corso del primo consiglio comunale dell’amministrazione di Francesco Roberti che si è tenuto questo pomeriggio, 28 giugno, nella sala consiliare del Comune di Termoli. Tanti i cittadini che hanno affollato la sala consiliare per assistere dal vivo alla prima assise civica della nuova amministrazione comunale. Grande l’emozione del neo sindaco Roberti al momento del giuramento ufficiale e grande l’emozione anche da parte di Michele Marone che, nel corso del primo intervento da neo presidente del consiglio, ha richiamato i principi della «imparzialità, dell’equilibrio e del rigore per assicurare una dialettica democratica tra i consiglieri di maggioranza e minoranza affinché ogni consigliere – ha affermato Marone – abbia le prerogative che gli compete la legge. Nessuno dovrà sentirsi estromesso per questo mi atterrò scrupolosamente ai regolamenti utilizzando quella flessibilità e ragionevolezza suggeritemi dal buon senso perché ognuno di noi si deve battere con vigore per far valere le proprie convinzioni ma trovare sempre uno spazio comune nel quale maggioranza e minoranza possano parlarsi, dialogare e riconoscere qualcosa di sé anche nell’avversario politico più remoto». Marone ha sottolineato quanto alla maggioranza spetti «l’onere di amministrare con correttezza», mentre «alle minoranze di esercitare il controllo democratico. Noi porremo in essere un’azione politica finalizzata al raggiungimento del bene comune per la nostra città: perchè questo si realizzi serve impegno, spirito di collegialità e capacità di convergenza soprattutto in azioni politiche delicate come la difesa della sanità scongiurando lo smantellamento del San Timoteo. Obiettivo della presidenza sarà quella di un dialogo costruttivo affinché ci sia una amministrazione efficiente. Dovremo riservare la giusta attenzione agli strumenti a favore della cittadinanza con forme di partecipazione per mantenere il Comune al passo con le esigenze. Non dobbiamo tradire le aspettative di benessere e di sviluppo garantendo politiche sociali e pubbliche adeguate». Quella di Marone sarà «una presidenza del consiglio forte per essere capace di dire di no quando le situazioni lo richiederanno e libera da condizionamenti per l’interesse di Termoli e del prestigio di questo consiglio comunale che deve essere luogo di crescita politica, culturale e sociale. A tutti i consiglieri un sincero augurio di buon lavoro e al sindaco Roberti un augurio di grande e proficuo lavoro. Mi affido anche io alla protezione di San Basso confidando nel suo aiuto per svolgere il mio mandato di presidente del consiglio comunale».