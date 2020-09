Parte per andare in Francia dal fratello: 36enne molisano scomparso nel nulla

Da quando sarebbe partito alla volta della Francia per andare dal fratello non si hanno più notizie di lui. N.F. 36enne residente a Petacciato avrebbe fatto perdere le sue tracce da circa una settimana. Irraggiungibile al cellulare il 36enne non si sarebbe più messo in contatto con la famiglia tanto da far preoccupare e non poco i familiari che avrebbero contattato i Carabinieri per denunciarne la scomparsa. Non è chiaro cosa sia potuto accadere all’uomo sta di fatto che i familiari stanno vivendo momenti di angoscia in attesa di un contatto con il 36enne. Intanto i Carabinieri starebbero attivando tutti i protocolli nazionali ed internazionali per cercare il 36enne sia in Italia che in Francia.