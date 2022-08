Parte la Serie A… e il Fantacalcio: un gioco senza tempo e medicina contro l’invecchiamento

Momento topico è l’asta, che può durare 3 ore ma anche una notte intera. Più è vario il tavolo dei competitor più il divertimento è assicurato: c’è il tecnico, il metodico, lo stratega, il molesto e… l’ubriacone, che è lo stesso che porta le birra e che non vince mai la lega

Poche ore ancora, una manciata. Il tempo di ‘studiare’ ancora un po’ da allenatore ed si parte. Via con la prima formazione della stagione. Sabato 13, infatti, inizia la Serie A. E con le il Fantacalcio.

Ma quanto è bello il fantacalcio?

Stare lì a spulciare i nuovi arrivati, le giovani promesse, i talenti che arrivano dalla cadetteria… Una preparazione che neppure il più difficile degli esami universitari richiede. Eppure necessaria, per affrontare l’asta.

Già, l’asta, momento topico

Si sta lì, fogli scarabocchiati alla mano, che tra l’altro custodisci manco se avessi la ‘ricetta segreta’ dei giocatori vincenti, quasi ad aver scritto nomi che non figurano in altre liste, in pieno stile “ho mangiato in un ristorante che conosco solo io”, che ‘fantacalcisticamente’ corrisponde a “questo l’ho scoperto io”. E c’è da esserne gelosi dei propri studi; devi per forza dar senso a quelle ore di articoli letti su ‘pincopallo’ che arriva dal Sud America con le stigmate da nuovo Messi, o il centrocampista che arriva dall’est che “sembra Modric” (ormai chiunque sia di nazionalità croata, sembra Modric ), ad analizzare le medie voto dei calciatori della serie a sperando di tirarne fuori il diamante grezzo pronto a illuminare la scena.

Tutto per l’asta, che mette più ansia dell’altare. Un momento senza tempo, ebbene sì: può durare tre ore come protrarsi per una notte intera. Ma la cosa bella è che qualsiasi cosa succeda, ‘sto facendo l’asta, non posso’. Addirittura c’è chi prende un giorno di ferie.

Si comincia ripetendo sempre le stesse regole ogni anno. Ma c’è sempre il contestatore che le vorrebbe cambiare perché nel fantacalcio che faceva 20 anni fa con i compagni di scuola lo faceva così.

Si annunciano i nomi delle squadre, nomi in cui l’ambiguità la fa da padrona. Di solito c’è un riferimento poco velato al sesso in chiave calcistica, tipo Porcellona.

Finalmente si comincia a chiamare i giocatori, per ruolo. Prima i portieri, poi i difensori, in ultimo gli attaccanti, quelli che contano.

Descrizione del tavolo da fantacalcio:

C’è il metodico che si è fatto un budget preciso e spende tot per i difensori, tot per i centrocampisti, tot per gli attaccanti. Non sfora, è fedele alla sua linea.

C’è poi il tecnico che elargisce le sue perle da grande conoscitore di calcio nazionale e internazionale e ad ogni chiamata ci propina il suo commento tecnico-tattico.

C’è il braccino che spende poco. E tu pensi che voglia conservarseli. Alla fine gli avanzano 100 crediti ma lui è soddisfatto.

C’è il molesto che fa continuamente battute ed urla.

C’è poi lo stratega che prende tutto a 1 perché deve prendere Lukaku a 200.

E infine, immancabile c’è l’ubriaco. Di solito lo stesso che ha portato le birre. Parte scandendo i nomi dei calciatori con dizione corretta e arriva biascicando.

Ad ogni modo l’asta va fatta con criterio e ‘responsabilità’.

Sì, perché è un passaggio fondamentale, se fatta bene porta i suoi frutti e accompagna i weekend calcistici, movimentando la visione delle partite. Perché oltre a tifare per la propria squadra del cuore, chi gioca al fantacalcio (ricordiamo che sempre di questo si tratta) deve ‘tirarsi’ le partite e, a volte, gioire a metà: è il classico esempio quando l’attaccante schierato segna contro la propria squadra del cuore.

Ogni lega di fantacalcio, ogni competizione, è quasi sempre legata a Fantagazzetta; quindi è tutto online. Ma non può assolutamente mancare il gruppo whatsapp dove prendersi sanamente in giro. Insomma, il Fantacalcio piace a tutti, grandi e piccini. E per i più anzianotti è un ottimo antidoto contro l’invecchiamento.