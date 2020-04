Anche la OdV S.Antonio Protezione Civile Guglionesi ha organizzato una raccolta fondi QUI. “Attraverso questa raccolta fondi -hanno fatto sapere- cercheremo di aumentare il più possibile i servizi per rispondere al meglio alle esigenze del nostro territorio per l’emergenza codiv19. Con il tuo sostegno potenzieremo l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali e i servizi assistenziali per le persone con maggiori fragilità sociali e sanitarie”.

Le immagini Indietro 1 di 6 Avanti