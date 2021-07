Parte la petizione popolare: si può firmare in tredici negozi

Presentata a Isernia la raccolta di firme per chiedere l’intervento in Molise dei medici di Emergency. L’iniziativa è stata illustrata a Isernia dai Forum di Campobasso e del capoluogo pentro. Presenti i due portavoce: Italo Testa e Lucio Pastore. Tredici gli esercizi commerciali dove si possono raccogliere le firme. L’intento è quello di arrivare a raccogliere migliaia di adesione per spingere il Governo a chiedere l’intervento dei medici di Emergency per far fronte ai paurosi vuoti nell’organico della sanità pubblica molisana.