Parte la discussione sulla Legge di Stabilità, nel maxiemendento la modifica della legge elettorale (la diretta del Consiglio)

In attesa della decisione del Tar sulla legittimità delle sedute. C’è il maxiemendamento

Ore 11.30. Respinta a maggioranza la pregiudiziale posta dal consigliere Fanelli per la sospensione della seduta in attesa del pronunciamento del Tar. Iniziata la discussione sulla Legge di Stabilità.

Ore 9.45. Partita la seconda giornata in consiglio regionale relativa al Bilancio. Ieri, come noto, c’è stato il via libera al Documento di Economia e Finanza, da questa mattina la discussione della Legge di Stabilità. In apertura di seduta l’illustrazione del documento da parte del consigliere di maggioranza Di Lucente. Subito dopo ha preso la parola il capogruppo del Pd Micaela Fanelli che ha chiesto al presidente Micone di fermare i lavori in attesa del pronunciamento del Tar che dovrà stabilire, in mattinata, la validità delle sedute dopo il ricorso dei consiglieri Tedeschi e Scarabeo: “Chiedo di fermarci in attesa del pronunciamento del Tar, che ci sarà ad ore, per non correre il rischio di invalidare il Bilancio. Per motivi istituzionali e giuridici vi supplico di fermarci, siate prudenti. Se poi il Tar riconoscerà la seduta andiamo avanti”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, il consigliere Iorio e il consigliere Primiani che ha chiesto la sospensione formale. Duro l’intervento del consigliere Facciolla: “Non ci date la possibilità nemmeno di studiare gli emendamenti, vi siete completamente “ammattiti”. Se arriva la sospensiva del Tar sarà tutto vano, inutile che correte”.

Previsto anche il maxiemendamento nel quale, come riferito ieri, ci sarà la modifica della legge elettorale con l’abrogazione dell’istituto della surroga che sancisce l’incompatibilità tra consiglieri ed assessori il che decreterà l’addio definitivo all’Aula dei consiglieri Tedeschi, Matteo, Scarabeo e Nico Romagnuolo.

