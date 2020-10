Parte la campagna vaccinale, Toma: “Abbiamo disponibili subito 93mila dosi”

Presentata ufficialmente questa mattina, martedì 13 ottobre, la campagna vaccinale in Molise. In conferenza stampa il governatore Toma, il direttore generale per la Salute, Lolita Gallo, oltre ai vertici dell’ASReM, Oreste Florenzano, Virginia Scafarto, Antonio Lastoria.

“Abbiamo disponibili subito, a breve, – ha esordito il presidente Toma – 93mila dosi di vaccini, anche grazie alla trattativa con la Campania che ci sta per consegnare 20mila dosi. Fino a quando non ci sarà il picco dell’influenza ne riusciremo a recuperare altre 30mila in modo tale da avere a disposizione il fabbisogno minimo. Inoltre su mia proposta, in conferenza delle Regioni, abbiamo stabilito che l’1,5% dell’eccedenza andrà alle farmacie. Dunque anche chi non è soggetto a rischio potrà trovare il vaccino in farmacia”.

Il presidente si è poi soffermato sul momento che sta vivendo l’epidemia. “Se nelle scuole – ha detto il governatore – si rispettano tutte le regole, non c’è pericolo di infezione.

Stiamo facendo il necessario, seppur tra qualche difficoltà. L’Asrem è stata nominata soggetto attuare per il piano Covid e a breve si partirà con appalti e lavori. Le cose stanno andando come devono andare. Se tutti rispettiamo le regole non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni”.