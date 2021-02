Parte la campagna vaccinale per i medici libero professionali e gli odontoiatri

E’ partita la campagna di vaccinazioni anti Covid per gli iscritti all’Ordine dei medici e odontoiatri di Campobasso, liberi professionisti. Il via libera, a seguito di una nota trasmessa dalla Struttura commissariale e Regione Molise.

“Al fine di consentire una rapida ed efficiente organizzazione delle sedute vaccinali dei prossimi giorni, dedicate agli iscritti a codesto Ordine, su specifica richiesta ricevuta in giornata dal Sub-Commissario ad acta Ida Grossi, l’Ordine si farà carico della comunicazione, agli iscritti già prenotati, della data e della sede del punto vaccinale. Si precisa che l’ordine di chiamata, così come specificato dal Sub Commissario, avverrà in base all’età in ordine decrescente e che la nostra comunicazione giungerà attraverso la mail indicata in sede di prenotazione, per cui si prega di controllare con assiduità la propria casella di posta elettronica.

Chiediamo la cortesia, a tutti gli interessati, di evitare telefonate informative in sede in quanto tutte le impiegate stanno già lavorando al limite delle loro possibilità. Invitiamo infine i nostri colleghi a essere pazienti perchè saranno tutti raggiunti dalla comunicazione e che e’ nostro primario obbiettivo quello di favorire la vaccinazione di tutti i prenotati, al massimo entro la prossima settimana.”