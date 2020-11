Parte il servizio di videosorveglianza in paese

Anche il comune di Toro, così come hanno fatto altri centri molisani, si allinea alle politiche di sicurezza urbana e dà il via al servizio di videosorveglianza. In paese sono circa dieci le postazioni e sono state collocate nei punti “nevralgici” dando particolare risalto alle zone che ricadono nel plesso scolastico, senza trascurare altre aree del centro abitato. Con la videosorveglianza si avrà più sicurezza anche se resta centrale il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini. Fra gli intenti di questo nuovo servizio c’è sicuramente la volontà di prevenire e reprimere in maniera più efficace atti vandalici, abbandono di rifiuti sul territorio ed essere da supporto alle autorità di vigilanza e controllo, ai Carabinieri e alla Questura per qualsiasi eventualità, creando un deterrente per evitare che possano esserci avvenimenti spiacevoli. Il sistema è studiato per videosorvegliare punti sensibili ed è predisposto con un sistema di regia adeguato a raddoppiare i punti di videosorveglianza e inserire telecamere sofisticate con il sistema di lettura targhe e addirittura per eventuale amplificazione acustica per dare eventuali informazioni istantanee in caso di emergenza.