Parte domani la distribuzione gratuita delle mascherine a Montenero

REDAZIONE TERMOLI

Una donazione di 1.000 mascherine, alle quali si aggiungono altre 3.000, con lo scopo di distribuirle gratuitamente alla cittadinanza. È quanto annunciato dal sindaco di Montenero, Nicola Travaglini. “Per quanto concerne la distribuzione, vi informo che procederemo per gradi, a partire da domani mattina sabato 4 aprile alle ore 8,30 circa, suddividendo il territorio cittadino in zone nelle quali si recheranno i volontari della “Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets” e i volontari dell’Associazione “Odv Cuore Montenero”.

I volontari consegneranno una mascherina per ogni nucleo familiare (ricordo che al momento può uscire una sola persona a famiglia per fare la spesa e che le mascherine possono essere lavate dieci volte); nel caso non ci fosse nessuno in casa, sarà preso il nominativo della famiglia irreperibile, che potrà ritirare la mascherina successivamente, nelle modalità che saranno indicate in seguito.

La prima fase della consegna inizierà come detto domani mattina, dove i volontari della “Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets” percorreranno Via Argentieri fino all’intersezione con Via Frentana; da quel punto proseguiranno su Via Frentana, fino ad esaurimento delle scorte giornaliere.

I volontari dell’Associazione “Odv Cuore Montenero”patiranno sempre domani da Via San Giovanni e traverse, risalendo su Via Ambrogio Carabba, Viale dei Borghi, Via Valentina, Via Madonna di Bisaccia, Via Massangioli e Largo Roma.

Ovviamente le mascherine saranno consegnate fino ad esaurimento delle scorte giornaliere; ulteriori informazioni sulla ripresa delle consegne e sulle altre zone di Montenero interessate, saranno comunicate nei prossimi giorni.

Ricordate che i volontari suoneranno al vostro citofono per poi lasciare la mascherina nella cassetta delle lettere o dove voi indicherete. Diffidate quindi da chiunque dovesse chiedervi denaro o di entrare in casa: in questi casi, avvertite subito le Forze dell’Ordine”.