Parte dal Molise un premio sui Borghi a livello nazionale

I Cantieri Creativi indicono il PREMIO BORGHI IN FIABA. Si tratta di un Premio nazionale che mira alla conoscenza e alla valorizzazione del paesaggio e dei suoi borghi attraverso i linguaggi dell’illustrazione e delle parole, stimolando a creare immagini, testi poetici, fiabe e racconti sulle caratteristiche fisiche e antropiche del territorio. Il Premio interessa chi ama scrivere e/o disegnare e li invita a misurarsi con la bellezza dei borghi, con la terribilità degli abbandoni, con la fantasia intrecciata tra natura e costruito, tra folklore e sentimenti.

Queste forme di bellezza sono necessarie non certo per addormentare il dolore che imperversa nel mondo, ma per affrontare l’oggi che viviamo, per dargli una nuova speranza, perché accade sempre che, oltre il ghiaccio, la terra si stempera a generare vita. Non disperdiamo quegli innumerevoli rivoli di vitalità che nascono dalle parole e dal disegno. L’unico modo perché non si disperdano è farne eventi, premiazioni e qualcosa che resti nel tempo, come un libro. I testi e le immagini selezionati saranno infatti pubblicati in un’antologia illustrata.

La giuria, presieduta dalla presidente dei Cantieri Creativi, dr.ssa Antonietta Aida Caruso, è composta da scrittori, docenti e storici dell’arte, i cui nomi saranno resi noti alla premiazione del 10 agosto a Termoli. I premi prevedono soggiorni nella cittadina adriatica. Entro il 30 aprile la partecipazione. Per ulteriori informazioni: http://www.concorsiletterari.it/concorso,11397,Premio%20Borghi%20In%20Fiaba