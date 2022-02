Parte da Isernia il “tappone” appenninico del Giro con arrivo al Blockhaus

Partirà da Isernia il prossimo 15 maggio la nona tappa del Giro d’Italia 2022, 187 chilometri, dislivello quasi cinquemila metri. Percorso da campioni. Si tratta del cosiddetto tappone appenninico di alta montagna. Percorso all’insù, competitivo ed avvincente, fin dai primi chilometri da Isernia verso Rionero Sannitico. Si sfiorerà soltanto lo storico Macerone per poi raggiungere il primo scollinamento a Roccaraso.

Fino a Guardiagrele, che viene solo sfiorata, si percorre l’unico tratto abbastanza tranquillo e prevalentemente a scendere. Inizia quindi la doppia scalata allo storico Blockhaus. Da Pretoro si raggiunge Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e, dopo aver contornato la base della Majella, salire all’arrivo da Roccamorice come nel 2017, con il finale con pendenze in doppia cifra lungo la serie finale di tornanti. Da Isernia e dalla Regione Molise, per il momento ancora nessuna dichiarazione ufficiale, anche se fervono i preparativi al Comune per un appuntamento che porterà il capoluogo pentro alla ribalta nazionale.

La prima dichiarazione arriva invece dall’Abruzzo dove Marco Marsilio, presidente della Regione ha subito dichiarato entusiasta: “Dopo l’affascinante arrivo a Campo Felice dello scorso anno il Giro d’Italia torna ad attraversare l’Abruzzo. Un connubio tra la bellezza della nostra regione e la fatica dei ciclisti che consentirà di promuovere il territorio abruzzese in tutto il mondo. Anche quest’anno la carovana rosa non attraverserà l’Abruzzo senza che le cronache celebrino le imprese in bicicletta.

L’arrivo al Blockhaus dopo aver percorso le strade dentro i parchi nazionali d’Abruzzo e della Maiella metterà in risalto le capacità dei migliori scalatori. La tappa di Pescara, invece, porterà all’attenzione di tutti la città di Gabriele d’Annunzio. Con piacere, insieme alla Giunta, ho voluto anche quest’anno cogliere l’opportunità di utilizzare la vetrina del Giro per fare conoscere l’Abruzzo”.