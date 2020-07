Parte ad agosto il ritiro dei Lupi, prima al Romagnoli poi in Abruzzo

La nuova stagione della SS Città di Campobasso riparte da dove era terminata. Sarà, infatti, lo stadio Romagnoli ad ospitare dall’1 al 13 agosto il primo periodo di ritiro estivo. La squadra di mister Cudini lavorerà in città, soggiornando al Centrum Palace Hotel & Resort, prima di partire in Abruzzo per la seconda fase della preparazione. Dal 17 al 27 agosto i Lupi si trasferiranno a Palena (CH), nella splendida località ai piedi della Majella. Qui il Campobasso si allenerà al centro sportivo ‘Gli Angeli di Palena’ e soggiornerà nell’Hotel Terrazzo d’Abruzzo.