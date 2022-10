Parte a Riccia il nuovo polo sportivo con i comuni di Cercemaggiore, Jelsi e Gildone

di Agnese Genova

RICCIA. La Scuola Calcio Riccia cresce. E L’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Virtus ambisce a raggiungere nuovi, ambiziosi, traguardi. Sacrifici e cuore per la città ed il territorio. Nasce così un nuovo polo calcistico, che ingloba i comuni di Cercemaggiore, Jelsi e Gildone. Insieme si può fare di più e meglio. Parte la nuova stagione con oltre cento iscritti affidati a mister qualificati e collaboratori esperti. L’apertura della sede in via Roma 41, prima volta per una scuola calcio locale, uno staff tecnico qualificato e tanti progetti da portare avanti, come tornei estivi fuori regione e affiliazioni a società professionistiche. Purtroppo la pandemia ha dettato uno stop forzato. Che non ha avvilito né scoraggiato la società, imprimendole al contrario nuovo slancio e più entusiasmo per una ripartenza difficile ma che ha comunque permesso di portare a termine senza fermarsi la stagione 2021-22. Questa nuova stagione si apre sotto i migliori auspici, all’insegna di una bella novità, un polo sportivo comprensioriale che vede Riccia come comune capofila e coinvolge i vicini centri di Cercemaggiore, Jelsi e Gildone. “La nostra società crede fermamente in questo progetto e lavoreremo per crescere insieme ed offrire al territorio una scuola calcio duratura impegnata in stimolanti progetti futuri, per la promozione di un’intera collettività. Per la stagione 2022-23 abbiamo deciso di affrontare passi importanti per la nostra piccola realtà, come l’ingresso in società del nuovo direttore generale Annibale Fanelli” ha spiegato il Presidente Giuseppe Vassalotti. Fanelli, molto attivo nel settore dell’associazionismo locale, è stato designato dal consiglio direttivo dell’Accademia Virtus anche in virtù dell’esperienza come Presidente, fino al 2019, della Pallavolo Riccia, organizzatore del primo Open Day Volley del Fortore. Nelle vesti di direttore generale si è prefissato la crescita di questa significativa realtà locale in un’ottica che superi i campanilismi e si apra al territorio: “Obiettivo primario della società è quello di poter creare un modello di scuola calcio dove i nostri ragazzi possano crescere con nuove tecniche di insegnamento, acquisire competenze da mettere in pratica sul rettangolo da gioco mostrando in campo le loro qualità. Per questo motivo ho voluto fortemente inserire all’intero dell’organigramma una nuova figura, quella “osservatore di talenti”, che non mancano tra i nostri iscritti- ha dichiarato il neo direttore Fanelli- Proprio a loro saranno riservati stage e provini nelle società di categorie superiori. Altro punto in agenda è il coinvolgimento degli istituti scolastici in progetti di attività motoria annuali e la promozione di eventi e manifestazioni, sia di carattere calcistico che culturale”. Una realtà vivace e pronta a recepire nuovi impulsi dunque, ed un direttore determinato ad investire per portare in alto il nome di Riccia e dell’intera area del Fortore.