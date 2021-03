Parrucchieri e barbieri. La vigilia del lockdown (video interviste)

Parrucchieri, estetisti e barbieri, una categoria di artigiani sempre molto apprezzata da ogni comunità che da domani 6 marzo dovrà sospendere per almeno un mese la propria attività per contribuire alla riduzione della possibilità di contatti fra la gente e, quindi, limitare i contagi da Covid. Fra qualche disappunto e tanta rassegnazione dicono di essere costretti ad accettare questa decisione che comunque li penalizzerà economicamente. I ristori promessi dal Governo potrebbero attutire le perdite, ma dover tenere chiuse le proprie attività è pur sempre un sacrificio. Abbiamo ascoltato alcuni rappresentati di questa categoria nelle videointerviste che Il Quotidiano del Molise ha realizzato a Campobasso e in due centri limitrofi: Campodietra e Toro.