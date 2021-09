Parola d’ordine “sicurezza”: la Rospo Mare accoglie i giornalisti dell’Ordine Molise

Parola d’ordine “sicurezza”. Non c’è termine migliore che identifichi il lavoro che tutti i giorni si svolge sul campo Rospo Mare, il complesso di tre piattaforme petrolifere che si trovano a largo tra Termoli e Vasto, e a bordo della petroliera Alba Marina. Sicurezza energetica, sicurezza ambientale, sicurezza sul lavoro sono i tre concetti chiave che spingono il lavoro dei dipendenti dell’Energean, la società che si occupa del campo Rospo Mare che ha aperto le porte ai giornalisti per una giornata di aggiornamento “full immersion” organizzata proprio dall’Ordine dei Giornalisti del Molise e dal suo presidente Vincenzo Cimino durante la quale sono stati spiegati passo passo e sul campo tutti gli step che compongono il processo di estrazione del petrolio prima di essere lavorato, successivamente stoccato a bordo dell’Alba Marina in attesa di essere spostato su altre petroliere e commercializzato per la realizzazione prevalentemente del bitume per gli asfalti.

I giornalisti sono arrivati a bordo dell’Alba Marina grazie alla collaborazione con la Guidotti Ships e hanno potuto conoscere da vicino una realtà lavorativa poco conosciuta in quello che è stato un corso di aggiornamento unico nel suo genere.

Un lavoro, quello che si svolge a bordo del campo Rospo Mare, che non è solo e prettamente commerciale ma che ha delle importanti ricadute occupazionali: sono 170 i dipendenti Energean in tutta Italia (oltre al campo Rospo Mare, infatti, ne sono presenti altri nelle Marche e nella zona della Sicilia) per un indotto di circa 450 aziende e 1000 dipendenti nella zona di Molise, Abruzzo e Marche a cui si aggiungono le altre circa 300 ditte nella zona della Sicilia con una retribuzione media del settore pari a 42mila euro.

Il tutto senza considerare il lavoro di partnership con le università, gli enti, le istituzioni delle zone coinvolte e anche le scuole grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Un lavoro che serve a soddisfare il 14% del fabbisogno di petrolio per bitume dell’Italia considerando anche che solo quello estratto nella costa adriatica soddisfa le richieste di Molise, Abruzzo e Marche. Per i prossimi 4 anni sono previsti investimenti per 110milioni di euro proprio per essere in grado di sopperire al fabbisogno totale di bitume.

Il pozzo petrolifero della Rospo Mare è stato scoperto nel 1975, nel 1982 è stata avviata la prima fase di produzione, la cosiddetta “fase pilota” per testare al meglio il giacimento e come coltivarlo. Dal 1985 al 1988 l’installazione della prima piattaforma, la Rospo Mare B al cui interno avviene il processo di stabilizzazione dell’olio. Gli ultimi due pozzi, invece, sono stati realizzati nel 2013 per un campo che copre una grandezza di 270 chilometri quadrati e ha all’attivo 31 pozzi, di cui 29 in produzione ad una profondità di 75 metri.

Non provate, però, a chiamarle trivelle: la modalità di coltivazione del petrolio e le apparecchiature utilizzate sono nettamente diverse. Sotto la lente, nel corso della giornata a bordo del campo Rospo Mare e della piattaforma Alba Marina, anche i dettagli del codice della navigazione, l’attenzione ad ogni fase della produzione, gli investimenti fatti per rendere il sito produttivo il più sicuro possibile e l’impatto che ha sul tessuto economico e sociale delle realtà che ospitano gli impianti produttivi: dal pagamento dell’Imu e delle altre tasse.