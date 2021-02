Parola d’ordine: omnicanalità

Rubrica a cura di Camilla Arco

Il mondo di oggi, come sappiamo bene, è estremamente interconnesso.

La globalizzazione, favorita dalle innovazioni tecnologiche, ha permesso il libero movimento di capitali, persone e culture che – a loro volta – hanno generato una forte inter-relazione tra economie e società di tutto il mondo.

Queste influenze hanno provocato vere e proprie contaminazioni tra elementi provenienti da diversi mondi che, fondendosi insieme, hanno generato nuovi processi, nuove visioni, nuove idee.

Tutto è collegato ed è impossibile pensare di agire senza tenerne conto.

Questi collegamenti, queste correlazioni, sono diventate fondamentali anche nei processi di acquisto dei consumatori. Se prima il percorso che portava un acquirente a recarsi in un negozio per soddisfare un proprio bisogno era piuttosto lineare, adesso il percorso è diventata una vera e propria chicane in cui non è così semplice prevedere cosa accadrà al termine della curva.

È per questa ragione che, da diversi anni a questa parte, il mondo del commercio ha dovuto fare i conti con una verità imprescindibile: il prodotto e il brand non sono più al centro. Il consumatore, l’utente è oggi il fulcro dell’intero processo.

Nei primi anni in cui la tecnologia si è sviluppata ed è divenuta parte integrante della nostra vita, le aziende avevano capito che – per non morire – era necessario essere presenti e visibili su ogni canale a cui il consumatore aveva accesso. Ed è così che ogni azienda ha creato il proprio sito internet, il proprio profilo LinkedIn, Facebook e Instagram: non essere presenti su queste piattaforme, equivaleva a non esistere sul mercato. La comunicazione veniva declinata secondo il tone of voice dei diversi social network e le aziende avevano tirato un sospiro di sollievo: erano ovunque si trovasse il loro cliente e – allo stesso tempo – avevano anche allargato il loro pool di potenziali consumatori.

Tutto questo, però, oggi non basta più. Essere facilmente raggiungibili, online e offline, dal proprio interlocutore è senza dubbio fondamentale e necessario, ma serve altro ancora: bisogna rendere la propria comunicazione omni-canale.

Ma cosa significa?

Significa creare un’esperienza d’acquisto completa, integrata sia online che offline.

Significa che un consumatore può acquistare – senza intoppi e senza problemi – egualmente in negozio o in un e-commerce, senza che l’esperienza d’acquisto ne risenta in alcun modo.

Significa non limitarsi ad adattare la propria campagna di comunicazione al linguaggio dello strumento che si intende utilizzare, ma rendere quello strumento stesso parte di qualcosa di più grande.

Inviare un SMS comunicando la partenza di una campagna promozionale in negozio o online è multi-canale. Farlo mentre il proprio cliente è in negozio è omni-canale.

Un esempio semplice e lampante di omni-canalità è l’oramai celeberrimo “virtual try-on”: ovvero la possibilità, tramite un app o un sito internet, di provare un prodotto disponibile in negozio.

Questo permette al cliente amante dello shopping online di non dover rinunciare alla possibilità di provare ciò che desidera acquistare – prerogativa dell’acquisto in negozio.

Allo stesso tempo alcune aziende, tramite le loro app, danno la possibilità al cliente di inserire, nel proprio profilo – in maniera del tutto autonoma – informazioni dettagliate sugli acquisti passati, i prodotti utilizzati o le caratteristiche di prodotto ricercate. Tali informazioni, poi, possono essere condivise con lo staff presente in negozio che – conoscendo la cronistoria del cliente – sarà in grado di fornire consigli ad hoc più facilmente.

Integrazione e inclusione: questi gli elementi per lo sviluppo di campagne di marketing omnichannel.

L’obiettivo finale è comunicare con i clienti con messaggi sempre più coerenti ed efficaci, dando vita ad un’esperienza fluida – che sia in grado di modellarsi sui bisogni del cliente.

È un processo olistico, in cui le singole componenti del sistema sono parti integranti del processo strategico e vengono considerate come tali: non come semplici stampi in cui calare dall’alto l’impasto già realizzato e fare in modo che sia lui ad adattarsi.

È un’attività che richiede il coinvolgimento dell’azienda su ogni livello; in cui collaborazione e cooperazione devono diventare lo spirito guida dell’intero assetto aziendale; il fondamento su cui basare il proprio lavoro quotidiano.