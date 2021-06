Parlami di Dante attraverso la Divina Commedia, tutto pronto per gli eventi di giugno

Dopo oltre due mesi di preparazione, l’attesa è finita. Il concorso indetto dalla Galleria Spazio Arte Petrecca dedicato a Dante Alighieri è pronto per il suo debutto ufficiale. Venerdì 11 giugno alle ore 18.00, negli spazi di Corso Marcelli a Isernia.

Giunte da tutta Italia, sono state oltre novanta le candidature ricevute per il concorso che vede protagonista l’arte come omaggio al sommo Poeta, in una collettiva aperta a tutti gli artisti e a qualsiasi tecnica, sia essa la pittura, la scultura, la videoarte, l’istallazione, la grafica, ecc.

Come già comunicato in precedenza, sono 20 gli artisti che si sono qualificati alla fase finale:

Eleonora Bona Marisa Pia Boscia Francesca Brivio Barbara Cappello Angelo Carmisciano Umberto Carotenuto Giuseppina Caserta Giancarlo Civerra Laura Francesco Roberto Franchitti Manuel Malatesta Erika Marchi Ettore Marinelli Maya Pacifico Leonardo Pappone Elisa Rossoni Monica Sarandrea Tina Sgrò Michele Stagni Kezia Terracciano

Le opere scelte (con non poche difficoltà visto il numero dei partecipanti e la qualità delle proposte presentate), sono il risultato delle valutazioni dei membri della giuria che hanno lavorato al progetto nei mesi precedenti:

Cecilia Paolini – Storica d’arte e docente presso galleria Art Gap

Roberta Melasecca – Architetto, curatrice e editrice

Gian Ruggero Manzoni – Artista e docente universitario

Federica Fabrizi – Storica, critica e CTU del Tribunale di Roma

Gioia Cativa – Storica e critica d’arte

Francesco Mutti – Critico d’arte

Roberto Sottile – Critico d’arte

FINISSAGE Il giorno 11 luglio avrà luogo la premiazione dei vincitori e l’assegnazione dei seguenti premi:

I venti artisti selezionati avranno il diritto di partecipare alla mostra collettiva di cui al presente regolamento e alla pubblicazione della propria opera sul catalogo ufficiale dell’evento.

La giuria selezionerà inoltre un artista fra i venti finalisti al quale sarà offerta una mostra personale corredata da recensione critica da organizzare e concordare con la galleria.

Ulteriori due artisti riceveranno invece una recensione critica da due dei membri della giuria.

Parlami di Dante attraverso la Divina Commedia

È un evento organizzato dalla Galleria Spazio Arte Petrecca

in collaborazione con l’Associazione SM’ART – l’arte sm!

e Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia

A cura di Carmen D’Antonino

con il patrocinio del Comune di Isernia e la Regione Molise

Inaugurazione 11 giugno 2021 ore 18.00

Galleria Spazio Arte Petrecca

Corso Marcelli 180 – Isernia

Orari: dal martedì al sabato – 18:00-20:00

ATELIER PETRECCA

Corso Marcelli 177, Isernia

Il Network si amplia. L’offerta artistica abbraccia quella turistica.

Dalle ore 18.30 di giovedì 16 giugno, il centro storico di Isernia si arricchisce di una nuova iniziativa turistico-culturale: Atelier Petrecca.

L’avvocato Gennaro Petrecca – già impegnato nella promozione del territorio – mette a disposizione della cittadinanza uno spazio nella dimora storica Petrecca-de Lellis, proponendo una serie di servizi in ambito turistico-culturale attraverso i quali i visitatori potranno scoprire bellezze nascoste.

L’iniziativa è collegata alla gestione dello spazio Arte Petrecca che opera in campo espositivo e artistico dal 2015, in collaborazione con la dott. ssa Carmen D’Antonino.

Maggiori informazioni e ulteriori dettagli, saranno comunicati entro la data di apertura.

