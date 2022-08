Parlamento, Federico (M5S) il più assiduo dei molisani con quasi il 90% delle presenze

Secondo Openpolis, dopo il pentastellato ci sono Ortis con l’83,02%, Occhionero 77,03%, Di Marzio 67,24%, Tartaglione (62,73%) e Testamento (62,55%). La più assenteista la Brambilla (99,19%), quarto Sgarbi (81,16%) e decima la Meloni (64,95%)

Nessuno dei parlamentari molisani è presente nella top 10 degli assenteisti in Aula secondo la rilevazione di Openpolis in cui il primo posto è della forzista Michela Vittoria Brambilla con il 99,19%, il quarto è di Vittorio Sgarbi (81,16%) e il decimo va all’aspirante premier del centrodestra e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni con il 64,95%. Tra i molisani, alla Camera il più assiduo è Antonio Federico del M5S con l’89,65% di presenze. Lo segue a ruota Giuseppina Occhionero, passata ad Italia Viva dopo essere stata eletta con Liberi e Uguali, con il 77,03%. Quasi alla pari, infine, Annaelsa Tartaglione di Forza Italia con il 62,73% (e ben 138 voti in dissenso dal proprio gruppo) e Rosalba Testamento (eletta con il M5S) del gruppo Misto staccata di pochi decimi (62,55%).

Al Senato il più presente è Fabrizio Ortis del gruppo Misto con una percentuale del 83,02%, mentre Luigi Di Marzio si attesta al 67,24%. Va precisato comunque che con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione. Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e Senato non consentono di distinguere un caso dall’altro. I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell’assenza al voto del parlamentare. Non si può distinguere, pertanto, l’assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute.