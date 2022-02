Parla molisano lo staff che ha mandato in orbita Cosmo con lo Space X

C’è anche un ”cervellone” molisano nella missione spaziale del satellite Cosmo Skymed second generation FM2 lanciato da Elon Musk. Nello staff di esperti che ha lavorato all’importante progetto c’è infatti Alfonso Giusti, ingegnere astronautico di origini frosolonesi, che ha conseguito la sua specializzazione nella scuola di Ingegneria astronautica dell’università La Sapienza di Roma.



Cosmo è un gigante da 2,2 tonnellate che contiene le più avanzate tecnologie presenti sul mercato. Il satellite è infatti in grado di fornire servizi per scopi civili e militari, grazie all’antenna Sar, che consente di riprodurre in qualsiasi condizione meteo, sia di giorno che di notte, le immagini ricche di infomazioni e dati. Lo scorso primo febbraio il razzo della compagnia SpaceX di Elon Musk è stato lanciato da Cape Canaveral per trasportare il satellite Cosmo nella sua orbita.

L’ingegnere molisano lavora da tempo per il Thales Alenia space, leader nella produzione in campo spaziale di satelliti e piattaforme orbitanti. Negli anni ha ricoperto incarichi differenti, partecipando a missioni di rilievo, tra cui, l’ultima, che riguarda appunto il satellite Cosmo Skymed.

I molisani coinvolti nell’operazione sono però anche altri. Infatti, il capo dell ingegneria di osservazione della terra del reparto che ha progettato il radar di Cosmo, il progettista dell’unità digitale del radar di Cosmo e anche un’altra molisana ha lavorato nella verifica e validazione e requisiti SW del radar.