Parla l’avvocato di De Bernardo: «Ci affidiamo con assoluta serenità alla giustizia»

«Abuso d’ufficio», questo il reato contestato all’assessore comunale alla Mobilità Francesco De Bernardo. Ad annunciarlo in una nota l’avvocato difensore Giovanni Santoro che spiega: «Ieri, martedì 2 aprile, il Giudice per l’udienza preliminare del tribunale ordinario di Campobasso, pur nella sussistenza di un quadro probatorio non univoco, ha disposto per il 25 settembre prossimo la prima udienza dibattimentale innanzi al tribunale ordinario di Campobasso in composizione collegiale, Sede deputata a stabilire l’innocenza ovvero la colpevolezza a carico del mio assistito. Pertanto ci affidiamo con assoluta serenità alla Giustizia – conclude la nota – per la quale si nutrono sentimenti di elevato rispetto e di assoluta ed incondizionata fiducia».