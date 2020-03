Parla la dottoressa positiva: «Chi ha avuto contatti con me chiami il medico»

REDAZIONE

C’è anche la dottoressa Fernanda Florio di Santa Croce di Magliano tra i positivi al Coronavirus. Medico del 118 la Florio ha scritto una lettera divulgata dal sindaco del paese su Facebook, con la quale intende tranquillizzare tutti in relazione alla sua positività al Covid 19.

«Cari concittadini, sono Fernanda Florio, il primo caso accertato Covid 19 positivo di questa comunità. La mia positività è stata confermata ieri sera 29 marzo alle ore 18 e da quel momento, sono stata messa in quarantena insieme alla mia famiglia, in accordo al protocollo stabilito. Prima di allora non mi è stata fatta alcuna comunicazione, ne’ mi è stata imposta alcuna restrizione. Chiunque è venuto in contatto con me o con un mio familiare nei giorni precedenti alla data di ieri e teme un possibile contagio, può contattare il proprio medico di base che valuterà la situazione e sapra’ consigliare secondo le linee guida dell’ OMS. Comunque, vorrei ricordarvi che il distanziamento sociale, il contingentamento nei luoghi pubblici e l’uso, anche se a volte non proprio corretto, dei presidi medici, ci proteggono dal contagio. Quindi, vorrei invitarvi, in questo tempo di terrorismo mediatico, ad usare la ragione, il senso di responsabilità ed un pizzico di lucidità per evitare psicosi di massa e caccia all’untore. Nel salutarvi, vorrei, inoltre, ricordarvi che per me essere medico non è un lavoro, ma qualcosa di molto piu’ profondo, è il totale rispetto dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature».