“Parla con noi”, appuntamento per domani con il Rettore dell’Unimol

Parla con noi, giovedì 14 maggio alle 17.00, il Rettore, Luca Brunese, risponde in diretta alle domande delle famiglie, dei maturandi e aspiranti matricole. La live in streaming sul sito di Ateneo e su YouTube e Facebook

Rettore, Famiglie e Future Matricole, Parla con noi, la sessione talk live prevista all’interno del programma Open Week UniMol in cui il Rettore, Luca Brunese, insieme con altri Docenti e Personale amministrativo, risponde in diretta alle domande per approfondimenti, richieste e curiosità.Un’occasione per tutti, ed in particolare per le famiglie, di confrontarsi e dialogare con il Rettore e con la comunità accademica dell’Università degli Studi del Molise, ma anche di informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare nella delicata fase di decisioni e scelte future.

Per seguire l’evento live

– link Facebook: www.facebook.com/UniMolise

– link YouTube: www.youtube.com/unimolise

– link Diretta streaming Unimol: http://webtv.unimol.it/live/live.htm

I video di presentazione dei corsi di laurea saranno disponibili su YouTube con la modalità première (la funzione della piattaforma che consente di interagire in tempo reale con i creatori dei contenuti) in questo modo gli interessati potranno interfacciarsi con docenti, ex studenti e personale.

Accedendo al canale YouTube Università degli Studi del Molise, sarà possibile attivare i promemoria per i video del giorno successivo così da ricevere una notifica prima dell’inizio della proiezione.