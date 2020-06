Parla con i giornalisti, finisce al consiglio di disciplina Ettore Rispoli

Ettore Rispoli, senologo, dirigente medico del Veneziale di Isernia, finirà davanti al consiglio di disciplina dell’Asrem, accusato di aver rilasciato interviste a diversi organi d’informazione regionali senza la preventiva autorizzazione. In particolare, avrebbero suscitato perplessità le sue dichiarazioni relative al modo in cui si stava affrontando l’epidemia Covid 19 e i rapporti tra sanità pubblica e privata. Dichiarazioni che, evidentemente, hanno dato fastidio a chi ha reclamato un intervento disciplinare nei suoi confronti. Rispoli solo poche settimane fa era stato protagonista di un altro fatto di cronaca: insieme a un suo collaboratore aveva spento un incendio scoppiato in un locale attiguo al reparto dove lavora. Ora dovrà affrontare un altro tipo di “incendio” quello causato dalle sue dichiarazioni alla stampa, anche se c’è da dire che ipotizzare provvedimenti disciplinari, in Italia, nel 2020, solo perché qualcuno abbia espresso le sue opinioni, sembra essere in palese contrasto con la libertà di parola tutelata dalla Costituzione, qualcosa di decisamente più importante del regolamento Asrem.