Parità di genere nelle Giunte e indifferenza di equilibrio: Roccamandolfi inverte la rotta e si tinge di rosa

Il sindaco Giacomo Lombardi inserisce nell’assise comunale quattro quote rosa

di Marika Galletta

La presenza della donna all’interno del contesto politico italiano ha un ruolo carente. Le donne in quanto tali hanno sempre acquisito un ruolo marginale all’interno della società faticando ad emergere in un ambiente prettamente maschilista, fondato sull’idea dell’uomo lavoratore.

L’evoluzione della condizione femminile per affermarsi ha dovuto affrontare numerose battaglie. Molte sono state le proposte per far sì che la situazione della donna potesse cambiare, e una di queste è stata sicuramente l’applicazione del meccanismo delle “quote rosa”. Una novità importante per consentire all’universo femminile di poter essere presente in quegli ambienti che sono sempre stati caratterizzati da presenze maschili, come quelli politico istituzionali.

Le quote rosa hanno vita difficile nel sistema degli enti locali soprattutto dei piccoli Comuni e che la rappresentanza delle donne nell’ambito dei processi decisionali politici sia molto bassa non è di certo una novità. L’Amministrazione comunale di Roccamandolfi, eletta lo scorso autunno, ha invece costruito una squadra con ben 4 quote rosa in assise. Un savoir-faire politico che vuole investire sulla costruzione di un’identità culturale di parità partendo dall’istituzione come esempio virtuoso.

Sostiene il Sindaco Giacomo Lombardi: “Le quote rosa prima di essere un dovere giuridico, sono un diritto etico e morale da cautelare. Una forma di rispetto dovuto verso le innumerevoli battaglie che le donne hanno dovuto affrontare nel corso della storia. Le lotte per la tutela dei loro diritti, per l’applicazione del principio di uguaglianza e della parità di genere nei contesti formali ed informali, non devono rimanere ancorate nei libri di scuola. Da questi principi ben saldi e radicati, la scelta di dare colore e volto alla mia squadra politica con quattro quote rosa in assise: Emma Ciallella, Stefania Paolozzi, Giovanna D’Angelo e Stefania Colardo.”

Donne, mamme, nonne, lavoratrici in carriera, pensionate tutte unite dall’amore per il proprio territorio e dalla voglia incondizionata di fare per, con e tra la gente. La forza delle amministratrici di Roccamandolfi si annida in una visione del fare politica inteso come valore aggiunto e non come punto di arrivo.

Emma Ciallella è stata eletta Vice Sindaco dalla sua comunità con commozione e stupore. Curerà il settore della scuola e della pubblica istruzione, i rapporti con le libere associazioni, i beni archivistici e la cultura. Stefania Paolozzi è stata riconfermata per il secondo mandato, premiato il suo impegno profuso in favore della comunità di Roccamandolfi. La consigliera si occuperà della promozione e dello sviluppo turistico, degli affari legali ed istituzionali, delle pari opportunità e della gestione rifiuti. Stefania Colardo si appresta al suo primo mandato. Alla consigliera le deleghe delle politiche sociali e della sicurezza, l’assistenza agli anziani ed il turismo religioso. Giovanna D’Angelo è alla seconda consiliatura, nella quale curerà il settore della pubblica illuminazione ed il cimitero comunale.

Le quote rosa insieme scrivono nel primo punto dell’agenda istituzionale: il bene della comunità. Convinte e decise di dover partire dalla valorizzazione delle risorse territoriali: storia, cultura e natura. Nonché di ottimizzare la rete dei servizi e di incentivare la micro economia locale facendo leva sul turismo e sullo sviluppo sostenibile. E, non in ultimo, scaldare i motori della sfera sociale. Doverosa un’implementazione dei servizi essenziali anche a sfondo caritatevole. Necessaria una presa di coscienza fattiva e continuativa circa i bisogni delle fasce deboli, con attenzione minuziosa ai servizi necessitanti di attivazione in relazione al target di utenza: dai minori agli anziani. Auspicano, inoltre, a seminare leve educativo motivazionali capaci di suscitare nelle nuove generazioni la voglia di vivere e di fare politica sana e genuina in tutela della res publica.

E conclude il Sindaco Lombardi: “Le donne sono un valore aggiunto, simboleggiano la massima espressione della concretezza, dell’empatia e della tenacia. Non si tratta di voler innalzare il potere della donna, bensì di tutelare fattivamente la possibilità di far valere le proprie idee e di dimostrare le proprie capacità sul campo. Se una persona vale, vale in quanto tale sia essa uomo o donna non bisogna avere pregiudizi né essere stigmatizzati all’interno dei diversi ambiti della vita sociale.”