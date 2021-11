Parificazione, la Corte dei Conti stronca la Regione e trasferisce gli atti all’Anticorruzione

Consulenze, società partecipate, sanità, gestione del personale e trasporti nel mirino dei Giudici

Ha chiesto il trasferimento degli atti di sua competenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione il procuratore regionale della Corte dei Conti, sezione regionale del Molise, Salvatore Nicolella. La richiesta arriva al termine della requisitoria di questa mattina, 12 novembre, nell’ambito del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Molise 2020. Un giudizio severissimo quello che è stato espresso dal procuratore Nicolella e che va a toccare molti dei settori regionali che da anni sono oggetto di crepe e contenziosi come il settore delle consulenze, quello delle società partecipate, la sanità, la gestione del personale e i trasporti.

Per quello che riguarda il settore delle collaborazioni e degli incarichi per la Corte dei Conti la Regione Molise “non ha fornito informazioni utili alla dimostrazione giuridico contabile dei medesimi”. Si tratta di 141 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un totale di 2milioni 747mila euro e spese per incarichi professionali per l’ammontare di 1milione 244mila euro tanto che la procura parla di “opacità dei dati e delle informazioni fornite dalla Regione”.

E ancora la questione del personale per la quale la Corte dei Conti ha sollevato una questione di costituzionalità rispetto alla figura idrica dei quadri che è stata istituita dalla Regione ma che sarebbe di competenza esclusiva dello Stato.

E ancora il settore che più di tutti rappresenta una mannaia sulla testa della Regione Molise, quello della spesa sanitaria che ammonta a 900milioni all’anno pari al 72% del bilancio regionale. A preoccupare è il contenzioso aperto dall’Inps nei confronti dell’Asrem per i contributi sospesi a seguito del sisma 2002 ammontanti a 111milioni di euro. E ancora, sempre per il settore della sanità, sotto la lente sono andate a finire anche le somme extra budget richieste dai privati accreditati per oltre 20milioni di euro.

Per quello che riguarda il settore dei trasporti tra le note dolenti c’è il mancato avvio di una gara pubblica per l’affidamento del trasporto extraurbano, fatto che comporta dei costi maggiori del servizio e un corposo contenzioso con le aziende che attualmente sono aggiudicatarie del servizio stesso.

Sono 32 invece le società partecipate della Regione Molise con un valore di partecipazione pari a 40milioni 700mila euro per le quali “perdurano le criticità diffuse riguardanti le dismissioni”. Così come sotto la lente è andata a finire la fusione per incorporazione del Consorzio Campitello Matese e Corai nella società Funivie Molise che per la Procura regionale della Corte dei Conti è un “mero soccorso finanziario”.

Per la stessa sezione regionale della Corte dei Conti, quindi, “gli obblighi di pubblicità e trasparenza non sono stati assolti ai sensi di legge”: a non convincere c’è anche una posta di 32milioni di euro che riguardano il recupero di somme per interventi effettuati attraverso Finmolise e che sarebbero presenti solo sulla carta.

Dunque un giudizio severissimo che si abbatte come una mannaia sul governo Toma.

Infine la Corte ha parificato il rendiconto con una serie di articolate eccezioni, invitando l’Ente a porre in essere ogni azione utile al superamento delle criticità.