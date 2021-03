Pari Opportunità: la nuova frontiera, incontro organizzato da Cittadinanzattiva Molise a Larino

L’evento si terrà in diretta Facebook nella giornata di sabato 13 marzo alle ore 17.00

Le pari opportunità è un tema sensibile e ancora troppo poco compreso, meritevole di attenzione, concretezza e azioni positive. Il movimento di Cittadinazattiva, molto presente sul territorio molisano con le reti di azione a tutela dei diritti dei cittadini, promuove lo svolgimento di attività di interesse generale favorendo la partecipazione attiva; nella convinzione del loro motto “fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo” scende in campo con la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto. Attenzionando le Pari Opportunità, Cittadinanzattiva inizia un percorso di promozione e consapevolezza delle stesse rimarcandone il significato: equa distribuzione, tra gli individui, di opportunità di ricevere istruzione, formazione, impiego, avanzamento di carriera e di esercizio di potere senza essere svantaggiati a causa del genere, dell’etnìa, della lingua, della religione, della situazione economica o famigliare ed altro. L’evento virtuale, moderato dal Segretario regionale del movimento Jula Papa, vede la partecipazione di Marilena Salvia, Federazione UIL Scuola RUA-Molise, Coordinatrice Regionale CPO, Maria Giovanna Civitella, docente, Tiziano Capece, Private Banker e Graziella Vizzarri per Cittadinanzattiva Molise. Le relazioni saranno arricchite dalla letture di poesie del poeta Adolfo Stinziani. In Italia, sebbene le politiche della parità formale abbiano avuto una ampia radicata tradizione, le politiche di pari opportunità e quelle antidiscriminatorie hanno avuto ed hanno una vita non facile, ma proprio con la condivisione ed il confronto si può dare inizio ad un percorso di evoluzione sociale volta ad una nuova frontiera, quella della equità sociale.