Pari opportunità, la Festa delle Donne trova casa al Castello di Gambatesa

La Commissione Parità e Pari Opportunità della Regione Molise, in occasione della Giornata Internazionale

della Donna, ha organizzato, l’8 marzo, presso il Castello Di Capua di Gambatesa, a partire dalle 16.30, un

evento per il rafforzamento delle azioni a favore delle pari opportunità dal titolo “Politiche di Genere”.

L’iniziativa, che prosegue nel solco tracciato in occasione del primo Seminario svoltosi presso l’UNIMOL a

Campobasso lo scorso 15 dicembre, è patrocinata dal Comune di Gambatesa.

I saluti istituzionali saranno affidati ai due padroni di casa, al Sindaco di Gambatesa, Camelina Genovese, e il

Direttore Regionale dei Musei Molise, Pietrangelo Izzo.

Introdurrà i lavori il Presidente della Commissione Parità e Pari opportunità, Angela Di Burra, seguirà

l’intervento della vice Presidente della Commissione Aida Trentalance.

La Commissione si porrà quindi in ascolto dei protagonisti del territorio, amministratori, ordini professionali,

associazioni, mondo della formazione e cittadini, sui temi delle politiche di genere.

Sarà anche l’occasione per ricordare l’impegno e la figura della compianta ex vice Presidente della

Commissione, Mariangela Iorio, scomparsa recentemente.

Modererà gli interventi il giornalista Paolo Scarabeo.

“Abbiamo voluto questo appuntamento – ha detto la Presidente della Commissione di parità e pari opportunità,

Angela Di Burra – per attivare un confronto con il territorio e con i diversi protagonisti istituzionali e privati

che vi operano, al fine di illustrare le iniziative che stiamo portando avanti come Commissione e per

programmare progettualità e attività sul tema delle pari opportunità che vedano l’apporto dei vari

protagonisti dei singoli territori. Questo evento vuole anche essere il nostro contributo per fare anche della

Giornata internazionale dei diritti della donna un momento di riflessione, di programmazione e di

condivisione di idee e visioni comuni per promuovere le tematiche inerenti i diritti delle donne”.