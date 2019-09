Un punto anche per la squadra di Farina e per l’Agnonese

TOLENTINO 1 – 1 CAMPOBASSO

35′ Di Domenicantonio (T)

67′ Bontà (C)

Formazioni

TOLENTINO (4-4-2): Rossi, Laborie, Ruggeri, Lupo, Viola, Labriola, Mastromonaco, Tortelli, Di Domenicantonio, Cicconetti, Palmieri

A disposizione: Bucosse, Kamana, Bonacchi, Capezzani, Marcantoni, Massaroni, Severoni, Cerolini, Minnozzi

Allenatore: Andrea Mosconi

CAMPOBASSO (4-3-3): Natale, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Tenkorang, Njambè, Alessandro, Candellori

A disposizione: Tano, Cafiero, La Barba, Pistillo, Pizzutelli, Energe, Zammarchi, Musetti, Giampaolo

Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Foto: sscampobassocalcio

Un punto anche per il Vastogirardi (1-1) beffato dall’Avezzano nel finale e per l’Agnonese che ha impattato in casa con il Cattolica.

Si è giocato oggi, domenica 15 settembre, la 3^ giornata del girone F della serie D.