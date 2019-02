Pari corposo dei Lupi, vittoria pesante dell’Agnone

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le molisane di serie D che questo pomeriggio sono scese in campo per la sesta giornata del girone di ritorno. Il Campobasso riesce a ottenere un buon punto sul campo della Recanatese dopo essere passato in svantaggio poco prima della fine del primo tempo: a segno il molisano Borrelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sempre su azione di corner, a metà seconda frazione, i Lupi hanno timbrato il meritato pareggio con Jonatan Alessandro, al suo sesto gol in campionato. Un risultato giusto per quanto visto nei 90 minuti.

Preziosa affermazione esterna per l’Olympia Agnonese che sbanca Avezzano e scaccia via la crisi. I granata, dopo aver perso Ancora per infortunio al 30’, e aver scheggiato una traversa con Corbo, passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Formuso. Poco dopo il quarto d’ora della ripresa, il raddoppio ad opera di Salifu che spegne ogni velleità degli abruzzesi.

Infine, pesante sconfitta per l’Isernia che cade sul campo della Jesina nell’altro scontro diretto in chiave salvezza. I pentri beccano due reti dai marchigiani, una a poco dalla fine, non impensierendo però quasi mai l’estremo difensore biancorosso. Un ko che complica i piani della squadra di Silva.