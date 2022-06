Parere favorevole, il 6 giugno la Carrese di Portocannone si farà

Si sono conclusi nella giornata di ieri, 3 giugno, i lavori della Commissione Comunale di Vigilanza sulla Corsa dei Carri che si terrà lunedì, 6 giugno, a Portocannone. I componenti della Commissione hanno espresso all’unanimità parere favorevole e dunque ufficialmente la corsa dei carri si terrà. Si tratta dell’ultimo appuntamento che chiude la stagione delle corse dei buoi.

“L’impegno, il lavoro e la determinazione premiano sempre -ha commentato soddisfatto il sindaco Francesco Gallo- Grazie a chi insieme a me ha lottato in questi mesi per raggiungere questo obbiettivo e grazie alle varie ditte, impegnate per la realizzazione di tutto ciò”.