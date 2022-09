Parco viale Manzoni, Praitano: “Ottenuto doppio finanziamento con la misura Sport nei parchi”

Il Comune di Campobasso pronto a dare un volto nuovo all’area verde

Il Parco di viale Manzoni cambia look arricchendosi di attrezzature sportive a disposizione dei cittadini che amano praticare sport all’aperto. Questo sarà possibile grazie ad un doppio finanziamento aggiudicatosi dal Comune di Campobasso a valere sulla misura “Sport nei parchi” prevista da Sport e Salute, nata da un protocollo d’intesa sottoscritto da “Sport e Salute S.p.A” ed ANCI, con l’obiettivo di “mettere a sistema” l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

Il Progetto è rivolto a tutti i Comuni italiani ed ha l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti.

“Con questo genere di progetto, – ha dichiarato l’assessore alla Attività Sportive, Luca Praitano – che ci mette a disposizione 25.000 euro a cui noi come Comune aggiungeremo altri 25.000 euro di compartecipazione, intendiamo promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità. Ciò è possibile attraverso sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

Il Comune di Campobasso potrà contare, quindi, su entrambe le linee di intervento e di finanziamento.

“La prima consiste nell’allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. – ha spiegato Praitano – La seconda nell’identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad Urbansport activity e weekend. Pertanto, successivamente all’installazione delle attrezzature, seguirà un avviso pubblico per l’individuazione di un’associazione sportiva per la gestione e l’organizzazione di attività sportiva nel parco.”