Parco stazione, ultimati i lavori al magazzino ferroviario

ISERNIA

Il magazzino ferroviario si è rifatto il look. Pubblicato su Facebook una foto dello storico stabile della stazione ferroviaria di Isernia prima e dopo i lavori. L’intervento di ristrutturazione è inserito nel più ampio progetto del parco stazione che sorgerà tra corso Garibaldi, via Libero Testa e via Pio La Torre. Lo scatto del magazzino prima e dopo i lavori, pubblicato dal bravo fotografo isernino Massimo Palmieri sul gruppo “Obiettivo Isernia”, ha ricevuto numerosi commenti da parte degli internauti. Tra chi si lascia andare ad un semplice «era ora» e chi parla di un «bellissimo recupero», quasi tutti sembrano dirsi soddisfatti del risultato. «Peccato per quel colore…» A detta di qualcuno «un po’ troppo appariscente!».