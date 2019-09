«Parco, si rischia la colata di cemento. Si faccia qualcosa»

L’appello lanciato dalla Rete della Sinistra all’amministrazione di Francesco Roberti

L’introduzione «massiccia di auto nel parco», 365 nuovi parcheggi lungo tutta la strada del parco «con l’abbattimento di verde e con la trasformazione di una strada pedonale che diventerà aperta al traffico». Ma soprattutto «il problema della piscina. Ci piace l’idea che diventerà olimpica e potrà ospitare gare importanti ma questo non giustifica sicuramente i parcheggi e la colata di cemento che dalle carte che ci sono attualmente dovrebbe essere realizzata sulla copertura della piscina». Lanciano un nuovo grido di allarme gli esponenti della Rete della Sinistra – Termoli Bene Comune. Sotto la lente di Marcella Stumpo e Pino D’Erminio è andato a finire il project financing che dovrebbe riguardare il parco comunale Girolamo La Penna. «Ci sono tantissime cose che non vanno. Dagli studi che abbiamo fatto non ha i requisiti di un project financing. Noi proponiamo che si torni a bandire una gara d’appalto». Tra le criticità evidenziate dagli esponenti di sinistra sicuramente il fatto che «si va di nuovo nella direzione della privatizzazione di un bene pubblico che viene dato al privato e questo non è ammissibile perché una amministrazione pubblica dovrebbe tenere presente che il vantaggio pubblico dovrebbe essere rilevante. Non possiamo tenere presente solo il vantaggio privato che legittimamente lucra su quello che va a gestire». Una gestione che, se dovesse passare il project financing per come lo si conosce adesso, darebbe la gestione per 20 anni alla società che ha presentato il progetto di finanza. Sotto la lente, però, soprattutto le ricadute in termini di impatto sull’ambiente. «Non si è mai sentito al mondo l’introduzione così massiccia di auto nel parco che contrasta con le azioni attuali di limitazione e contrasto del traffico nelle aree verdi. Noi invece passeremo dagli attuali 65 parcheggi ai futuri 365 di cui una larga parte saranno a pagamento e altri a disco orario. Nelle maggiori città italiane, invece, si portano le persone con le navette all’interno delle aree verdi. Noi abbiamo già due aree adatte ai parcheggi come quelle del cimitero e di piazza del Papa che non creerebbero alcun problema con una mobilità fatta di navette che poi arrivano al parco». E ancora sotto la lente il disboscamento di una larga fetta di alberi e la «colata di cemento che sarà realizzata sopra la piscina per la quale non si riesce a sapere quello che sarà realizzato visto che la legge consente che per i project financing si facciano progetti di massima e poi vengano chiariti e quindi i cittadini non sanno quello che sarà realizzato. Dal canto nostro – hanno affermato i due esponenti – non riusciamo a capire questa ostinazione a usare uno strumento che sostanzialmente privatizza e ad usarlo male visto che si tratta di un contratto che, al pari degli altri, è sbilanciato a favore del privato e questo non è ammissibile perché una amministrazione pubblica dovrebbe tenere presente che il vantaggio pubblico dovrebbe essere rilevante. Non possiamo tenere presente solo quello privato. Noi abbiamo una contrarietà totale e vogliamo informare i cittadini perché è bene che si sappia quello che diventerà il parco: un gigantesco parcheggio con area giochi sotto il viadotto, quindi vista tangenziale, questa colata di cemento sopra la piscina e la possibilità di andare in macchina dentro il parco che è una prospettiva assurda». Di qui la richiesta avanzata alla nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Roberti di rivedere ed esaminare attentamente il progetto che era stato avanzato con la precedente amministrazione Sbrocca «perché si tratta di un progetto che non è ancora in fase definitiva a differenza di altri. Chiediamo che venga dato un segnale di discontinuità con la vecchia amministrazione. Dopo una campagna elettorale fatta di un contrasto accesissimo con la vecchia amministrazione promettendo cambiamento, mi sembra che ci sia una assoluta continuità. Forse perché in Giunta ci sono persone che questa continuità la rappresentano materialmente? Vogliamo che si ascolti anche la posizione dei cittadini che, si è visto nel caso della lotta contro il tunnel, sono fermamente contrari alla privatizzazione indiscriminata dei beni comuni e una attenzione e una seria volontà di discontinuità soprattutto quando si va a gestire un bene pubblico che si vada a fare uno studio attento sulla possibilità di mantenerla in mano al pubblico. Si parte sempre dicendo che non ci sono soldi e che dobbiamo ricorrere al privato, ma ancora non ho visto una carta dove ci sia una analisi attenta dei costi e benefici per valutare se con determinati accorgimenti sarebbe possibile scegliere un’altra strada».