Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, due giorni di incontri sull’olivicoltura mediterranea

«Due giornate di alto livello dedicate all’Olivicoltura mediterranea a Venafro. Il Parco Regionale dell’Olivo – si legge in una nota dell’Ente – ha partecipato al Progetto di Capitalizzazione Interreg Cross Border Olive. L’evento si è svolto alla presenza della D.ssa Aurora Losacco dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Sud Adriatico 2021-27. Ci si è confrontati sui risultati del Progetto CBO svolto dal Parco con l’Agricultural University of Tirana (LP), il CIHEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, l’Urban Research Institute di Tirana, il Comune di Bar e l’Associazione per lo sviluppo sostenibile, la coltivazione regionale e l’olivicoltura di Valdanos in Montenegro.

Si è parlato di paesaggi terrazzati di strategie di conservazione e il Parco di Venafro per due giorni ne è stato la capitale, visto il ruolo giocato nella nascente Associazione dei Paesaggi rurali storici italiani e nel Progetto Interreg_CROSS Border OLIVE. Ma gli incontri hanno avuto anche risvolti pratici con interventi didattici e pratici sui muri a secco.

Buona parte della giornata del 5 marzo è stata dedicata agli esempi pratici di gestione dei terrazzamenti presso i mirabili muri a secco de Le Noci, con attività pratica di manutenzione che contnuerà nelle prossime settimane.

L’attività del Parco dell’Olivo di Venafro continua, nonostante il disimpegno della Regione Molise, certificato non solo dalla mancata erogazione degli esigui fondi 2022 e di parte del 2021, ma anche dalla mancata attivazione delle misure per i Paesaggi storici nel prossimo PSR».